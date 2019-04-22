Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за «Медзь»Soccer.ru 14:10

Российский голкипер Сослан Джанаев провел свой первый матч за польский «Медзь». Джанаев вышел в стартовом составе на матч 1-го тура второго этапа чемпионата Польши с «Заглембе».

Спорт день за днем

Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за «Медзь»

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Музыка Исполнителей «Московской весны A Cappella» будет оценивать звездное жюри из 5 стран Руководитель хора на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, директор академии A Cappella в Лос-Анджелесе и основатель New York Voices будут оценивать исполнителей конкурса «Московская весна A Cappella», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».