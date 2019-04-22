Футбол

Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за «Медзь»Soccer.ru 14:10

Российский голкипер Сослан Джанаев провел свой первый матч за польский «Медзь». Джанаев вышел в стартовом составе на матч 1-го тура второго этапа чемпионата Польши с «Заглембе».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»

Чемпионат13:58

Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за «Медзь»

Soccer.ru14:10

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Спорт-Экспресс14:08

«Медзь» упустил победу над «Заглембе». Джанаев в дебютном матче пропустил два гола

Sport24.ru14:26

Сослан Джанаев дважды пропустил в первой игре за «Медзь»

Спорт БИЗНЕС Online13:58

Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за польский «Медзь»

Sport.ru15:15

Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»

Бомбардир.ру13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Обновлено в 11:14
Авто

Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика

В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 14:22
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Мизулина назвала запреты признаком свободы

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Политика

Коломойский объявил о скором возвращении на Украину

Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.
Обновлено в 13:37
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Обновлено в 10:38
Политика

Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик в Сети поделился со своими подписчиками размышлениями про итоги президентских выборов.
Обновлено в 14:39
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Обновлено в 07:17
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Витас: «Харламов, ты по-хамски относишься к коллегам. Все видят твою публичную пошлость»

Обновлено в 15:30
Спорт

Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Обновлено в 13:51
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»

США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9

По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400

Обновлено в 15:07
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Музыка

Исполнителей «Московской весны A Cappella» будет оценивать звездное жюри из 5 стран

Руководитель хора на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, директор академии A Cappella в Лос-Анджелесе и основатель New York Voices будут оценивать исполнителей конкурса «Московская весна A Cappella», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 13:14
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сослан Тотразович Джанаев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь польского клуба «Медзь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Медзь
Польский футбольный клуб
Польский футбольный клуб из города Легница.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное