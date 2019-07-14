Футбол

Джанаев подписал контракт с «Сочи»News.ru 09:56

Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи». Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Читать в источнике
с чего всё началось

Вратарь Джанаев подписал контракт с ФК «Сочи»

Российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. "Подписали контракт с Джанаевым на два года", - сказал Рубашко.
ТАСС08:38

Подробнее о событии

Александр Точилин: «Джанаев подписал контракт с „Сочи“»

Спорт-Экспресс15:09

«Чемпионат»: Джанаев подписал 2-летний контракт с «Сочи»

Sports.ru08:27

Джанаев перешел в «Сочи»

Советский спорт10:31

Гендиректор «Сочи» подтвердил подписание контракта с Джанаевым

Sportbox.RU09:58

Гендиректор «Сочи» подтвердил подписание контракта с Джанаевым

Матч ТВ09:58

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Sport24.ru09:40

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Чемпионат08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 13:49
Общество

Стало известно, как оформить электронный паспорт в России

Новые кабины будут предназначены лишь для выдачи электронных версий документов и не будут иметь возможности самостоятельно напечатать паспорт.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Экономика

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
Обновлено в 23:27
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Футбол

Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Общество

Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив

Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Армия и оружие

Китай ждет решения о продаже «Мотор Сич»

Планируется, что Skyrizon отойдут более чем 50 процентов «Мотор Сич».
Обновлено в 19:07
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Гаджеты

Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Общество

Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Общество

Китайских туристов просят не вести себя в Приамурье «как капризные богачи»

О соблюдении правил поведения в Амурской области решили напомнить туристам, приезжающим в Приамурье из КНР.
Обновлено в 23:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»

Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие

Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ

Обновлено в 06:26
Общество

Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:50
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Общество

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Здоровье

Медики перечислили главные симптомы развития деменции

Медики перечислили ключевые симптомы развития у человека деменции.
Обновлено в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сослан Тотразович Джанаев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь польского клуба «Медзь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное