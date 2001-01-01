Российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. "Подписали контракт с Джанаевым на два года", - сказал Рубашко.

с чего всё началось

Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи». Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Футбол Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на претензии "Атлетико" по поводу французского нападающего Антуана Гризманна, передает Marca.

Происшествия Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.

Экономика Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Футбол Сергей Семак оценил игру новичков «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлением о матче с «Тамбовом», в котором петербургский коллектив победил со счетом 2:1. В первую очередь наставник сине-бело-голубых отметил, что это была сложная игра, подчеркнув, что в первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Шоу-бизнес Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Политика Захарова дала советы украинским властям В эфире "России 1" Мария Захарова дала советы украинским властям.

Шоу-бизнес Мария Куликова опровергла слухи о своей смертельной болезни Известная актриса Мария Куликова в последнее время стала пропадать из социальных сетей, после чего многочисленные поклонники решили, что их любимица смертельно больна.

Шоу-бизнес Экс-участник «Дома-2» Олег Майами сделал предложение Алёне Шишковой Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Алёна Шишкова согласилась выйти замуж за экс-участника «Дома-2» Олега Майами.

Политика Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.

Наука Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.

Авто Какую глубину способны преодолевать автомобили Чтобы не нести дополнительных финансовых затрат, важно знать, какую глубину может преодолеть машина без последствий.

Наука Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.