Футбол
Джанаев подписал контракт с «Сочи»News.ru 09:56
Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи». Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. Финансовые условия сделки не разглашаются.
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Российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. "Подписали контракт с Джанаевым на два года", - сказал Рубашко.ТАСС08:38
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