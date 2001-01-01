Российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. "Подписали контракт с Джанаевым на два года", - сказал Рубашко.

с чего всё началось

Российский вратарь Сослан Джанаев подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи». Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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