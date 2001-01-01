Футбол

Джанаев может подписать контракт с ЦСКАMetaratings 04:37

Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев может продолжить свою карьеру в ЦСКА. Как сообщает «Чемпионат», 32-летний российский голкипер может подписать контракт с «армейцами» сроком на один год.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Спорт-Экспресс03:30

Переход Джанаева в ЦСКА – инициатива Ганчаренко

Soccer.ru05:09

Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Sports.ru04:39

Джанаев может провести следующий сезон в ЦСКА

Советский спорт05:13

СМИ: С инициативой подписать Джанаева выступил Гончаренко

Матч ТВ03:53

СМИ: С инициативой подписать Джанаева выступил Гончаренко

Sportbox.RU03:53

Джанаев может сегодня подписать контракт с ЦСКА на один год

Чемпионат02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Общество

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Кино

Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Политика

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился

Обновлено в 10:44
Происшествия

В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей

Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Здоровье

Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами

Обновлено в 04:00
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Обновлено в 06:12
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15

В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником

Обновлено в 10:06
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения в России

Другой защитник — Сергей Бадамшин, рассказал, что ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции всем 24 украинским морякам в незаконном пересечении госграницы группой лиц.
Обновлено вчера в 19:29
Авто

Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.
Обновлено в 11:24
Футбол

Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»

Соглашение 20-летнего форварда с "Ростовом" рассчитано на четыре года. Долгов является воспитанником "Локомотива".
Обновлено в 11:35
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

Обновлено в 08:17
Политика

Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика

Поезда в Москву стали для Украины самыми прибыльными

За пять месяцев текущего города поезда Киев — Москва стали наиболее прибыльными для «Украинских железных дорог».
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Здоровье

Пензенский Роспотребнадзор дал советы по выбору фруктов и овощей

Специалисты пензенского Роспотребнадзора рассказали главные правила, которые помогут с выбором.
Обновлено в 06:20
Энергетика

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее.
Обновлено в 02:12
Политика

Британия отказала в визе российскому дипломату

Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35
Происшествия

ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Общество

Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву

Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сослан Тотразович Джанаев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь польского клуба «Медзь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное