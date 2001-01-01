Футбол
Джанаев может подписать контракт с ЦСКАMetaratings 04:37
Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев может продолжить свою карьеру в ЦСКА. Как сообщает «Чемпионат», 32-летний российский голкипер может подписать контракт с «армейцами» сроком на один год.
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