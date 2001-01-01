Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев может продолжить свою карьеру в ЦСКА. Как сообщает «Чемпионат», 32-летний российский голкипер может подписать контракт с «армейцами» сроком на один год.

Джанаев может подписать контракт с ЦСКА

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Чиновник, которого оскорбил Зеленский, намерен обратиться в суд Секретарь горсовета Борисполя отметил, что не может и далее называть Зеленского паном после того, как глава государства позволяет себе безосновательно оскорблять людей.

Происшествия Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт задержания мужа кассира, обвиняемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка башкирского города Салават, передает "Интерфакс".

Общество Две трети россиян не получают оплату за сверхурочный труд Эксперты добавляют, что доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось только среди официально трудоустроенных граждан, в то время как значительная часть наших соотечественников работает без оформления или на фрилансе.

Происшествия В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Происшествия Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными Самарский областной суд не стал изменять приговор 22-летней студентке Елизавете Кенешовой, которая получила восемь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Политика Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Авто Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Футбол ЦСКА сменил конечного бенефициара Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.

Политика Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной Глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с украинскими политиками в Москве сравнил ситуацию с планировавшимся телемостом между Россией и Украиной с телемостами между СССР и США, которые проходили в 1980-х годах, передает корреспондент РБК.

Футбол «Удинезе» объявил о переходе Бекао «Удинезе» объявил о переходе в команду защитника Родриго Бекао.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Финансы Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 63,58 рубля Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,2179 рубля.

Происшествия В правительстве Якутии силовики проводят обыски В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.

Общество В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Политика На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Политика Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.