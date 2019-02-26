Футбол
Джанаев может перейти в польскую «Медзь»Sports.ru 02:12
Как сообщает польский инсайдер @janekx89, Джанаев близок к переходу в «Медзь». Сегодня он должен пройти медицинское обследование. Клуб из Легницы, города на юго-западе Польши, выступает в высшей лиге.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика
Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко
Глава партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она вместе со сторонниками начала процесс импичмента действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко запретил присутствовать на выборах наблюдателям из России
Закон о запрете российским наблюдателям следить за выборами на Украине подписал глава страны Петр Порошенко.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО
Мосгорсуд во вторник счел законным продление срока ареста футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и двум другим фигурантам их дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево
Самолет бизнес-класса компании «Гольфстрим» выкатился со взлетно-посадочной полосы при посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «Известия» во вторник, 26 февраля.
Обновлено в 06:03
Авто
Opel объявил о возвращении на российский рынок
"Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Вдова Малашенко сообщила, что его смерть могла быть насильственной
"Есть подозрения, в Испании ведется расследование", - сказала Рынска, отвечая на вопрос, есть ли подозрения в насильственной смерти Малашеко.
Обновлено в 02:35
Культура
Шнуров вошёл в общественный совет при комитете Госдумы по культуре
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в общественный совет при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 03:40
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Политика
Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане
Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".
Обновлено в 05:23
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Политика
Власти Крыма планируют приватизировать «Массандру»
Власти Крыма планируют провести приватизацию винодельческого предприятия "Массандра", сообщил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов.
Обновлено в 04:59
Религия
В РПЦ анонсировали кадровые перестановки
Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по итогам будут приняты важные кадровые решения.
Обновлено в 05:51
Общество
В Екатеринбурге юноше с ДЦП пришла повестка в военкомат
Подросток-инвалид из Екатеринбурга получил повестку из военкомата. Об этом со ссылкой на его маму сообщил ряд местным СМИ.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря.
Обновлено в 01:30
Общество
Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:19
Политика
Британский посол сообщил, что Скрипали живы
Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте.
Обновлено в 02:56
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Москве автобус врезался в столб после столкновения с автомобилем
На кадрах, опубликованных ЦОДД, видно, как после столкновения с легковым автомобилем автобус отлетает в сторону и врезается в фонарный столб.
Обновлено в 05:02
Общество
Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова
В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.
Обновлено в 04:47
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Экономика
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2018 году выросла на 44%
Свободный денежный поток компании составил $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% против 44% по итогам 2017 года.
Обновлено в 05:32
Экономика
Суд начал банкротство микрофинансовой компании «Домашние деньги»
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» и ввел в ней процедуру наблюдения (по ее итогам может быть принято решение о несостоятельности компании либо о продолжении ее работы), сообщает «Прайм».
Обновлено в 05:46
Политика
Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам
Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Патрушев: США готовят военное вторжение в Венесуэлу
США перебрасывают на территорию Пуэрто-Рико силы специальных операций и высаживают подразделения вооружённых сил в Колумбии для их задействования в операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 05:43
Политика
Названы первые города, где могут ввести облегченный визовый режим
Первыми российскими городами, которые будут принимать иностранных туристов в режиме смягчения визовых формальностей (возможно с использованием электронных виз), могут стать Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, которые принимают большинство зарубежных гостей страны, заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.
Обновлено в 03:01