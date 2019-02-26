Футбол

Джанаев может перейти в польскую «Медзь»Sports.ru 02:12

Как сообщает польский инсайдер @janekx89, Джанаев близок к переходу в «Медзь». Сегодня он должен пройти медицинское обследование. Клуб из Легницы, города на юго-западе Польши, выступает в высшей лиге.
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Джанаев близок к переходу в польский клуб

Советский спорт04:03

Джанаев может перейти в польский «Медзь»

Sport24.ru08:18

Отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу

Газета.Ru04:52

Источник: Джанаев близок к переходу в «Медзь»

Спорт-Экспресс04:15

Джанаев может перейти в польский клуб «Медзь»

Матч ТВ08:39

Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь»

Чемпионат03:42

Джанаев может перейти в польскую «Медзь»

Sports.ru02:12
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
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Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Татарстане пациентку передали врачам «скорой» в ковше трактора

Удивительную находчивость проявили врачи скорой помощи в деревне Биябаш Апастовского района Татарстана.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Происшествия

«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой

Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова подала в суд на Радимова из-за алиментов

Певица Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:29
Политика

Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита

Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Москве на станции Лосиноостровская мужчина упал под поезд

«На железнодорожной станции Лосиноостровская электропоездом сообщением Софрино — Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», — указал собеседник агентства.
Обновлено в 11:58
Общество

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность

Обновлено в 01:24
Общество

Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные

В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Экономика

ВТБ может принять участие в проектном финансировании для «Газпрома»

Банк ВТБ может принять участие в организации проектного финансирования для нужд компаний "Газпрома".
Обновлено в 11:59
Спорт

Лыжница Седова стала шестой в классической гонке на ЧМ

Обновлено в 10:48
Музыка

Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении

Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на Евровидении, говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
Обновлено в 11:58
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Автоспорт

Норрис лидирует в пятый день тестов

В команде посвятили первую неделю тестов работе с силовой установкой и коробкой передач, а новый аэродинамический обвес привезли только сейчас.
Обновлено в 12:06
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Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 09:18
Экономика

Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России

Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист обсуждал с банками-кредиторами сценарий с продажей неключевых активов в России и поиск стратегического партнера для НПЗ в немецком Ингольштадте.
Обновлено в 12:10
Политика

Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Обновлено в 06:52
Происшествия

Суд в Петербурге рассмотрит заявления Аршавина о разводе

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Обновлено в 03:26
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