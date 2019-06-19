Футбол

Джампаоло стал новым главным тренером «Милана»Российская газета 14:55

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером "Милана". 51-летний специалист подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон и приступит к работе 1 июля. "Милан" нашел замену покинувшему клуб бывшему главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо.
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Джампаоло возглавил «Милан»

Советский спорт14:18

Джампаоло – главный тренер «Милана»

Бомбардир.ру14:05

Официально: Джампаоло - главный тренер «Милана»

Sport.ru14:14

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на пост главного тренера

Матч ТВ14:02

«Милан» объявил о назначении Джампаоло на должность главного тренера

Чемпионат14:00

Марко Джампаоло возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс13:59

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Sport24.ru13:52
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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