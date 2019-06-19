Футбол
Джампаоло стал новым главным тренером «Милана»Российская газета 14:55
Марко Джампаоло официально назначен главным тренером "Милана". 51-летний специалист подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон и приступит к работе 1 июля. "Милан" нашел замену покинувшему клуб бывшему главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
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В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
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Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
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В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
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«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
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Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
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Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Технологии
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
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Происшествия
СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»
Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы.
Обновлено в 08:03
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Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
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Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Футбол
Умирающий экс-футболист «Зенита» устроил в хосписе праздник для дочери
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Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
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Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
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Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
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Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В США испытают гиперзвуковую ракету
«Новейшая гиперзвуковая ракета, что разрабатывается на наших заводских мощностях, будет испытана специалистами в ближайшем будущем», - сказал вице-президент оборонного предприятия.
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