Футбол

Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»Sports.ru 05:33

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«Сампдория» сообщила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера. 51-летний специалист договорился с клубом о расторжении контракта, действовавшего де лета 2020 года. Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
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