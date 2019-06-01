Футбол
Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»Sports.ru 05:33
«Сампдория» сообщила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера. 51-летний специалист договорился с клубом о расторжении контракта, действовавшего де лета 2020 года. Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
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