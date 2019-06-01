Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»Sports.ru 05:33

«Сампдория» сообщила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера. 51-летний специалист договорился с клубом о расторжении контракта, действовавшего де лета 2020 года. Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Футбол Роналду и Касильяс пропустят свадьбу Рамоса Бывшие футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Икер Касильяс пропустят свадьбу защитника мадридцев Серхио Рамоса, информирует As.

Политика Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Технологии Крупнейший в мире самолет был выставлен на продажу за 400 млн долларов Компания Vulcan выразила желание продать проект самого большого воздушного судна в мире за 400 миллионов долларов.

Здоровье Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Политика Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Единоборства Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Политика В Германии призвали не делать выводов из видео США с танкером Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видеозапись, распространенная США, не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском проливе.

Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.