Футбол
Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»Sports.ru 05:33
«Сампдория» сообщила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера. 51-летний специалист договорился с клубом о расторжении контракта, действовавшего де лета 2020 года. Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
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Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Как показал опрос, проведенный в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, считающих свою машину, в первую очередь, средством передвижения – среди владельцев Geely (97%).
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
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Кино
В новом фильме Бондарчука будут съемки под водой и в кратере вулкана
Обещают голливудский размах, съёмки под водой и в кратере вулкана.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Алибасов не может понять, какой сейчас год
Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
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Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Слухи приписывают AMD намерения выпустить в этом году 7-нм гибридные процессоры
Если AMD только в июле позволит настольным гибридным процессорам Picasso обосноваться в лиге 12-нм продуктов, то четыре месяца до анонса 7-нм гибридных процессоров — это слишком короткий интервал.
Обновлено в 10:29
Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено в 03:30
Культура
В Музеях Московского Кремля проходит выставка «Хранители времени»
Многие предметы впервые показаны широкой аудитории. Реставрационные мастерские существуют в Музеях Московского Кремля с 1963 года.
Обновлено в 07:57
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Финансы
Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.
Обновлено в 10:53
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Реву, вспоминаю малышку: сестра Жанны Фриске показала уникальные фото
Наталья показала множество фото с Жанной как публичного характера, так и из семейного архива.
Обновлено в 08:44
Культура
Художник мультфильма «Ну, погоди!» рассказал о прообразе Зайца из мультфильма
В июне известному мультфильму «Ну, погоди!» исполнилось 50 лет. Художник-мультипликатор Владимир Тарасов рассказал о прообразе Зайца.
Обновлено в 09:04
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Космос
Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды
Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено в 08:09
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Спорт
Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46