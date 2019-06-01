Футбол
Джампаоло покинул «Сампдорию». Он станет следующим тренером «Милана»Sportbox.RU 06:25
Ожидается, что новым главным тренером «Сампдории» станет бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Джампаоло тренировал «Сампдорию» три сезона. Команда дважды занимала десятое место, а в минувшем сезоне стала девятой в серии А. До этого тренер работал в «Эмполи».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
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