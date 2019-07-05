Футбол
Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»REGNUM 01:15
Бывший защитник сборной Англии Фил Джагелка перешёл из «Эвертона» в «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщается на сайте клуба. Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Экономика
В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке
Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.
Обновлено в 01:34
Политика
Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке
Обновлено 03 июля в 13:50
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
«Ростелеком» добавит акций
Правительство рассмотрит сделку о консолидации Tele2 Основной сценарий консолидации «Ростелекомом» Tele2 предусматривает расчет как существующими, так и новыми акциями госоператора.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
ООН уличила власти Венесуэлы в использовании «эскадронов смерти»
Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, основанный на показаниях 558 пострадавших и очевидцев «нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации» в Венесуэле в период с января 2018 года по май 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».
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Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург
Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Политика
Гуайдо заявил, что готов к диалогу с Мадуро
Гуайдо прокомментировал и заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил, что вопрос о будущем Венесуэлы нужно решать внутриполитическими методами, включая выборы.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51