Футбол

Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»REGNUM 01:15

Бывший защитник сборной Англии Фил Джагелка перешёл из «Эвертона» в «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщается на сайте клуба. Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента.
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Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»

REGNUM01:15

Джагелка вернулся в «Шеффилд» после 12-и лет в «Эвертоне»

Матч ТВвчера в 15:54

Джагелка спустя 12 лет вернулся в «Шеффилд Юнайтед»

РИА Новостивчера в 18:49

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Soccer.ruвчера в 19:24

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Евро-футбол.рувчера в 16:24

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Чемпионатвчера в 20:49

Джагелка вернулся в «Шеффилд» после 12-и лет в «Эвертоне»

Sportbox.RUвчера в 15:54
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
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Английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Англии.
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