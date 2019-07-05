Бывший защитник сборной Англии Фил Джагелка перешёл из «Эвертона» в «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщается на сайте клуба. Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента.

Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»

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