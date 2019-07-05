Футбол
Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 16:24
Джагелка перешёл в "Шеффилд Юнайтед" на правах свободного агента. Он является воспитанником этого клуба, откуда в 2007 году перебрался в "Эвертон".
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Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Половина россиянок поддержали сокращение списка «неженских» профессий
Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Число погибших от паводка в Иркутской области достигло 21
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области достигло 21 человека.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера признался, что не понимает тех, кто не хочет рожать детей
Телеведущий считает людей, которые не хотят быть мамами и папами, потребителями, живущими только в свое удовольствие.
Обновлено вчера в 05:11
Космос
Астроном заснял секретный американский космоплан X-37B на орбите Земли
X-37 / ©NASA Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Интернет
Facebook случайно показал искусственный интеллект
Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.
Обновлено вчера в 19:33
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест
Бывшего главу управления Ростехнадзора по Санкт-Петербургу Григория Слабикова, задержанного по делу о мошенничестве, отпустили под домашний арест.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Московские абоненты сотовой связи в первом квартале текущего года проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут — это на миллиард меньше показателя 2018 года. аким образом, за год в Москве суммарная продолжительность разговоров с использованием сотовой связи сократилась на 6,5 процента.
Обновлено вчера в 20:42