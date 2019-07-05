Футбол
Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 16:24
Джагелка перешёл в "Шеффилд Юнайтед" на правах свободного агента. Он является воспитанником этого клуба, откуда в 2007 году перебрался в "Эвертон".
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Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик
Обновлено в 07:24
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей
Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Футбол
Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»
В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика
Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Технологии
Эксперты назвали самые популярные у хакеров почтовые сервисы рунета
Как отмечают эксперты, в прошлом году почтовые сервисы «окончательно утвердились» в качестве самого популярного метода рассылки вредоносного софта.
Обновлено в 06:46
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Новинку назвали La Giulia Veloce Grand Tour, а его особой чертой стала «фреска» на потолке, созданная в духе итальянских дизайнеров Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:00
Наука
Искавшие драгоценности шахтеры нашли останки морского монстра
Шахтеры в канадской провинции Альберта во время поиска драгоценного камня аммолита обнаружили окаменелые останки древнего морского хищника.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»
Обновлено в 05:01
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Финансы
ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%
Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон
Предприятие «Вагонреммаш» разработало для российских железных дорог новый вид плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 04:08
Космос
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга»
Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Обновлено в 03:29
Политика
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55