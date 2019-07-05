Футбол

Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 16:24

Джагелка перешёл в "Шеффилд Юнайтед" на правах свободного агента. Он является воспитанником этого клуба, откуда в 2007 году перебрался в "Эвертон".
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Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед»

Евро-футбол.рувчера в 16:24

Джагелка стал игроком «Шеффилд Юнайтед»

Чемпионатвчера в 20:49

Джагелка спустя 12 лет вернулся в «Шеффилд Юнайтед»

РИА Новостивчера в 18:49

Экс-защитник «Эвертона» Ягелка перешёл в «Шеффилд Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 19:24

Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»

REGNUM01:15

Джагелка вернулся в «Шеффилд» после 12-и лет в «Эвертоне»

Матч ТВвчера в 15:54

Джагелка вернулся в «Шеффилд» после 12-и лет в «Эвертоне»

Sportbox.RUвчера в 15:54
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Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик

Обновлено в 07:24
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
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Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:35
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Футбол

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика

Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Обновлено в 05:45
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Технологии

Эксперты назвали самые популярные у хакеров почтовые сервисы рунета

Как отмечают эксперты, в прошлом году почтовые сервисы «окончательно утвердились» в качестве самого популярного метода рассылки вредоносного софта.
Обновлено в 06:46
Авто

Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Новинку назвали La Giulia Veloce Grand Tour, а его особой чертой стала «фреска» на потолке, созданная в духе итальянских дизайнеров Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:00
Наука

Искавшие драгоценности шахтеры нашли останки морского монстра

Шахтеры в канадской провинции Альберта во время поиска драгоценного камня аммолита обнаружили окаменелые останки древнего морского хищника.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»

Обновлено в 05:01
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%

Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон

Предприятие «Вагонреммаш» разработало для российских железных дорог новый вид плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 04:08
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга»

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Обновлено в 03:29
Политика

Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
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Фил Ягелка
Британский футболист
Английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Англии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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