Футбол
Джагелка стал игроком «Шеффилд Юнайтед»Чемпионат 20:49
Воспитанник «Шеффилд Юнайтед» Фил Джагелка, ставший известным по выступлениям за «Эвертон», вернулся в клуб на правах свободного агента, подписав контракт на один год, сообщает официальный сайт английского клуба. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Шеффилд Юнайтед».
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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
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В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы.
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В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
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В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
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Обновлено в 00:08
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