Футбол

Джагелка стал игроком «Шеффилд Юнайтед»Чемпионат 20:49

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Воспитанник «Шеффилд Юнайтед» Фил Джагелка, ставший известным по выступлениям за «Эвертон», вернулся в клуб на правах свободного агента, подписав контракт на один год, сообщает официальный сайт английского клуба. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Шеффилд Юнайтед».
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Джагелка стал игроком «Шеффилд Юнайтед»

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