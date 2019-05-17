Политика

Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕИзвестия 04:41

Джабаров подчеркнул, что окончательное решение остается за российскими властями. Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
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Председатель ПАСЕ назвала неприемлемым отсутствие делегации РФ и неуплату взносов

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У России прорезается право голоса в ПАСЕ

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Каким может быть возвращение России в ПАСЕ

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РИА Новости04:43

Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ

Известия04:41
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Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Обновлено в 07:07
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Культура

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено в 21:22
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка

Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика

Коломойский назвал причину возвращения на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 16:44
Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Игры

В PlayStation Store запустили распродажу игр от Ubisoft

В рамках акции «Майские скидки» в PS Store снизили цены на Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry V, Anthem и Red Dead Redemption 2. 14 мая в магазине также началась распродажа игр от японских разработчиков.
Обновлено в 09:44
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

Обновлено в 13:42
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено в 07:53
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Экономика

Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске

Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.
Обновлено в 22:30
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Обновлено в 20:28
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой

Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено в 18:48
Общество

Сколько можно тянуть? Жители посёлка в Югре мечтают об оптоволокне

Хотя уже на берегу понятно, что тянуть в Нижнесортымский оптоволокно будет довольно затратно.
Обновлено в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
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