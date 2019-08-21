Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста вернется в чемпионат Италии, написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо. 27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.

Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

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