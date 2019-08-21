Футбол
Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»Спорт-Экспресс вчера в 23:39
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста вернется в чемпионат Италии, написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо. 27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.
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Игрок «Челси» Дзаппакоста прилетел в Италию для подписания контракта с «Ромой»
Газета.Ruвчера в 23:38
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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