Футбол
Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»Спорт-Экспресс вчера в 23:39
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста вернется в чемпионат Италии, написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо. 27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика
WP назвала возможный размер ежегодных выплат США за Гренландию
Как поясняет WP, сумма была определена, исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Футбол
Малком: «Зенит» приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня
„Зенит“ приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня, и они сделали очень хорошее предложение.
Обновлено в 08:42
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Космос
NASA опубликовала видео из космоса с НЛО
Американские астронавты опубликовали видеозапись с космического корабля, на которой нечто, напоминающее космический корабль инопланетян, движется над планетой.
Обновлено в 03:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Новый фильм про агента британской разведки Джеймса Бонда будет называться No time to die ("Не время умирать"), сообщается на официальной странице Twitter, посвященной киновселенной.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Ольга Полякова обвинила Бузову в плагиате
После выхода клипа Ольги Бузовой «Лайкер», собравшего рекордное количество просмотров, популярная певица Ольга Полякова заявила о том, что определенные движения и идеи для создания костюмов скопированы из ее клипа «Королева ночи».
Обновлено в 01:32
Общество
Минпросвещения не рекомендует проводить школам линейки к 1 сентября
В этом году Министерство просвещения РФ не направляет в школы рекомендации о проведении торжественных линеек ко Дню знаний.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева пытается похудеть после отпуска
Певица честно призналась, что европейский отпуск плохо сказался на ее фигуре – она ни в чем себе не отказывала и набрала несколько лишних килограммов.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Воздушный шар упал в Подмосковье
В Дмитровском городском округе воздушный шар совершил жесткую посадку, в результате происшествия незначительные травмы получил пилот, с ним работают медики, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В Германии подсчитали траты на размещение военных США в стране
В приведенную сумму входит оплата коммунальных услуг, обслуживание земельных участков и зданий, но при этом не учитываются расходы на строительство, а именно €480 млн — именно столько Германия потратила за семь лет, участвуя в реализации строительных проектов НАТО на своей территории, которыми по большей части пользуются силы США.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Обновлено в 06:29
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05