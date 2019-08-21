Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»Sport24.ru вчера в 19:00
Защитник Давиде Дзаппакоста, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Рому». 27-летний футболист прилетел в Рим для того, чтобы завершить переход в «Рому». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Недвижимость
Москва вошла в тройку мировых лидеров по доходности от аренды жилья
На третьем месте — Берлин, где доходность от аренды за шесть месяцев выросла на 3,4%, составив 3,1%. Арендовать премиальную квартиру в немецкой столице можно за $2,27 тыс. в неделю, следует из материалов Savills.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
«Белые каски» дезинформируют ООН ради спасения террористов в Идлибе
Уличенные в связях с террористами «Белые каски» и другие псевдогуманитарные организации пытаются задействовать структуры ООН для спасения террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
Косачев выступил против возвращения России в G8
России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.
Обновлено в 04:38
Экономика
Трамп допускает снижение налогов в США
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Девятиклассников проверят на умение рассуждать и искать информацию
В целом задания стали более "практичными", упор делается на проверку таких умений и навыков как поиск информации, анализ, умение аргументировать свою точку зрения и рассуждать.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика
Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители
Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.
Обновлено в 05:38
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Общество
Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы
Ранее сообщалось, что архсовет одобрил проект строительства многофункционального жилого комплекса на месте недостроенного океанариума на улице Братьев Фонченко в районе Поклонной горы.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 3%
Прибыль до налогообложения составила 54,376 млрд руб. против 52,259 млрд руб. за аналогичный период 2018 года (рост на 4,1%).
Обновлено в 04:00
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 19:12
Политика
В США планируют использовать ядерные системы при исследовании космоса
Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа, космические ядерные аппараты будут "стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39