Защитник Давиде Дзаппакоста, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Рому». 27-летний футболист прилетел в Рим для того, чтобы завершить переход в «Рому». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Дзаппакоста прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»

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