Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»Soccer.ru вчера в 18:59
Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой". О приезде 27-летнего футболиста в столицу Италии сообщила пресс-служба римского клуба. Сумма трансфера Дзаппакосты может составить 25 млн евро.
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Экономика
Китайские туристы оказались лидерами по расходам в России
Согласно отчету, в период с января по март 2019 года всего отдыхающие из Китая потратили в России 264 миллиона долларов (более 17,5 триллиона рублей — прим. ред.). Полученный показатель оказался на 1,7 раза больше, чем зафиксировали в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 02:34
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Общество
В Росгидромете предупредили о высокой пожароопасности в лесах Сибири
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
В Хабаровском крае из-за паводка закрыли международный пункт пропуска
Напомним, ранее из-за угрозы паводка закрыли пункт пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).
Обновлено в 00:12
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона.
Обновлено в 01:24
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено вчера в 15:56
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28