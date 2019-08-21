Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой". О приезде 27-летнего футболиста в столицу Италии сообщила пресс-служба римского клуба. Сумма трансфера Дзаппакосты может составить 25 млн евро.

Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»

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