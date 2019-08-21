Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»Soccer.ru вчера в 18:59
Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой". О приезде 27-летнего футболиста в столицу Италии сообщила пресс-служба римского клуба. Сумма трансфера Дзаппакосты может составить 25 млн евро.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
Оператор «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в РФ
Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено 19 августа в 16:43
Авто
Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi и Porsche
Власти Южной Кореи заявили о намерении запретить реализацию на внутреннем рынке ряда моделей автомобилей компаний Audi, Volkswagen и Porsche в связи с нарушениями норм по выбросам в атмосферу, говорится в пресс-релизе южнокорейского министерства окружающей среды.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Коллеги Назаровой объяснили, кто будет новым опекуном внучки актрисы
Стало известно, кто станет опекуном несовершеннолетней внучки актрисы Александры Назаровой, которая скончалась во вторник, 20 августа.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Политика
В МИД ФРГ вновь призвали к прямому диалогу с Россией
Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «прямой и открытый диалог».
Обновлено в 00:47
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Участница телепроектов, созданных нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, певица Ольга Полякова упрекнула в своем Instagram популярную российскую исполнительницу Ольгу Бузову в воровстве идей для клипов.
Обновлено в 02:16
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Гаджеты
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года
Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Политика
Назарбаев рассказал о неподходящей Казахстану «американской шапке»
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на республику не получится надеть «американскую шапку».
Обновлено в 03:14
Политика
Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33