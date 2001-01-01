Футбол
Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евроSoccer.ru вчера в 17:14
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу интересов "Баварии". 19-летний футболист находится на радаре у многих европейских клубов, но сам он склоняется к переходу именно в мюнхенский гранд. "Рома" оценивает своего футболиста в 50 млн евро.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Общество
Дети поучаствовали в «непонятном» слаломе и скатились с горы на пакетах: на Уктусе закрыли сезон
Обновлено в 06:45
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»
Под «городами-убежищами» понимаются административные образования в США, власти которых наперекор руководству государства отказываются выдавать нелегалов для депортации.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Футбол
Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»
Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Политика
Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту
Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
На шахте в Донецкой области произошел обвал
Один горняк погиб, еще двое получили травмы в результате обвала на шахте в Донецкой области.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Ростов» – «Спартак». Зе Луиш получил травму и покинул поле
На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Политика
Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05