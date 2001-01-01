Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евроSoccer.ru вчера в 17:14

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу интересов "Баварии". 19-летний футболист находится на радаре у многих европейских клубов, но сам он склоняется к переходу именно в мюнхенский гранд. "Рома" оценивает своего футболиста в 50 млн евро.

Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евро

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