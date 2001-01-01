Футбол
Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евроSoccer.ru вчера в 17:14
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу интересов "Баварии". 19-летний футболист находится на радаре у многих европейских клубов, но сам он склоняется к переходу именно в мюнхенский гранд. "Рома" оценивает своего футболиста в 50 млн евро.
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Почти 100 тысячам москвичей закрыли выезд за рубеж из-за долгов
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В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
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Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу" заявил, что действующий глава государства готов придти на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах со своим соперником актером Владимиром Зеленским и 14 и 19 апреля.
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Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы
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Сторонники Ассанжа устроили митинг в Лондоне
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