Футбол

Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евроSoccer.ru вчера в 17:14

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу интересов "Баварии". 19-летний футболист находится на радаре у многих европейских клубов, но сам он склоняется к переходу именно в мюнхенский гранд. "Рома" оценивает своего футболиста в 50 млн евро.
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Хавбек «Ромы» может продолжить карьеру в «Баварии»

Матч ТВ04:54

Goal.com: «Бавария» хочет купить Дзаньоло за 50 миллионов

Бомбардир.ру04:52

«Бавария» готова предложить «Роме» € 50 млн за Дзаньоло

Чемпионат04:40

«Бавария» претендует на Дзаньоло и готова предложить «Роме» 50 млн евро

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«Бавария» намерена приобрести Николо Дзаньоло

Еженедельник Футбол04:58

Хавбек «Ромы» может продолжить карьеру в «Баварии»

Sportbox.RU04:54

Дзаньоло склоняется к переходу в «Баварию», «Рома» хочет 50 млн евро

Soccer.ruвчера в 17:14
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