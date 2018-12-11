Футбол

Дзанетти: «„Интер“ заслужил выход из группы»
Soccer.ru
14:00

Интер — ПСВ
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Джузеппе Меацца»
Для начала мы должны выполнить свою работу, а уже потом смотреть на результат игры на «Камп Ноу». Учитывая то, как мы играли в группе, мы заслужили выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Soccer.ru14:00

Подробнее о событии

Прогноз на матч «Барселона» - «Тоттенхэм»: «шпоры» приехали на «Камп Ноу» за победой

Евро-футбол.ру19:48

Переход в «Барселону» может стать подарком для Кейна

Sport.ru16:29

Дзанетти: «„Интер“ заслужил выход из группы»

Soccer.ru14:00

Последний тур группового этапа ЛЧ: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Наполи» бьются за плей-офф!

Спорт-Экспресс08:45

«Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч футбольной Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

LiveSport.ru10:58

Пике: «В матче с „Тоттенхэмом“ „Барселона“ будет играть на победу»

Sport24.ru05:47

Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прогноз на матч 6 тура Лиги Чемпионов 2018/19

КП - Самаравчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:32, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

Обновлено в 17:57
Футбол

Семин: еще не определились с расстановкой на матч против «Шальке»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Шальке" заявил, что еще не определился с тактической расстановкой, поскольку под вопросом участие в игре нескольких футболистов.
Обновлено в 18:55
Футбол

«Эвертон» спас ничью с «Уотфордом», Динь забил гол на 96-й минуте

Обновлено в 17:22
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:27
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 16:15
Футбол

Суарес не поможет «Барселоне» в матче против «Тоттенхэма»

Обновлено в 16:01
Футбол

Луис Адриано может зимой покинуть «Спартак»

Обновлено в 15:55
Футбол

Азар – о возможном переходе в «Реал»: «Всегда любил этот клуб»

Полузащитник «Челси» Эден Азар в очередной раз прокомментировал возможный трансфер в мадридский «Реал».
Обновлено в 19:02
Футбол

Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар» поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено в 20:14
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 19:50
Футбол

Поляк Стефански рассудит «Краснодар» и «Севилью»

Польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Севилья" - "Краснодар", информирует пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:40
Футбол

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:56
Футбол

Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

Обновлено в 17:14
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден продлил контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:40
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное