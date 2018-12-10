Футбол

Дзанетти: «„Интер“ заслужил выход из группы»
Soccer.ru
вчера в 14:00

Интер — ПСВ
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Джузеппе Меацца»
Для начала мы должны выполнить свою работу, а уже потом смотреть на результат игры на «Камп Ноу». Учитывая то, как мы играли в группе, мы заслужили выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Soccer.ruвчера в 14:00

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Прогноз на матч «Интер» - ПСВ: прервёт ли команда Спаллетти свою безвыигрышную серию

Евро-футбол.рувчера в 19:44

Дзанетти: «„Интер“ заслужил выход из группы»

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Интер – ПСВ. Прогнозы. Сколько голов забьют в матче Лиги чемпионов?

Букмекеры.рфвчера в 02:30

«Интер» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
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В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
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Обновлено в 01:23
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