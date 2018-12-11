Футбол

Дзанетти: «„Интер“ заслужил выход из группы»
Soccer.ru
вчера в 14:00

Интер — ПСВ
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Джузеппе Меацца»
Интер
Предварительная расстановка 3‑4‑3
1
Ханданович
  
2
Врсалько
  
6
де Врей
  
37
Шкриньяр
  
18
Асамоа
  
33
Д′Амброзио
  
20
Валеро
  
77
Брозович
  
16
Политано
  
9
Икарди
  
44
Перишич
  
1
Зоет
  
22
Дамфрис
  
5
Швааб
  
4
Виргевер
  
6
Анхелино
  
18
Росарио
  
7
Перейро
  
8
Хендрикс
  
17
Бергвейн
  
9
де Йонг
  
11
Лосано
  
ПСВ
Предварительная расстановка 4‑2‑1‑3
Для начала мы должны выполнить свою работу, а уже потом смотреть на результат игры на «Камп Ноу». Учитывая то, как мы играли в группе, мы заслужили выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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