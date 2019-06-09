Футбол
Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата МексикиРИА Новости 03:53
Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
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Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено в 04:59
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Фергюсон победил Серроне, выиграв 12-й бой подряд
Американский боец ММА Тони Фергюсон выиграл 12-й бой подряд в UFC.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Гаджеты
Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей
Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье
Как повысить продажи на сокращающемся рынке
Многие производители убеждены, что увеличить продажи на сокращающемся или стагнирующем рынке можно только за счет скидок.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21