Дзагоев продлил контракт с ЦСКАГазета.Ru 13:51

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года.

Политика Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.

Игры В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Здоровье Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Авто Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.

Происшествия Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Футбол Александр Самедов покинул «Крылья Советов» 34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".

Футбол Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере» Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.

Авто В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong В России окончательно прекратили продажи кроссоверов южнокорейской марки SsangYong.

Политика В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Политика Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.

Политика Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Экономика Apple попросила правительство США не обострять торговую войну Ранее сообщалось, что сотни американских компаний обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить повышенные пошлины в отношении китайских товаров общим годовым объемом в 300 миллиардов долларов.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Здоровье Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.