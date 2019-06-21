Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКАГазета.Ru 13:51

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года.
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Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Советский спорт13:58

Алан Дзагоев: «ЦСКА — мой дом!»

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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

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Дзагоев: «Рад, что остался в ЦСКА»

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Дзагоев рад, что продолжит выступать за ЦСКА

Спорт-Экспресс14:08
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Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

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Игры

В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой

Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
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Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
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Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам

Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
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Политика

Екатеринбурженка Мария Черных оказалась очевидцем протестов в Тбилиси

Обновлено в 06:21
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
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Здоровье

Озвучены 4 факта о здоровом питании, способные нанести вред организму

Многие приверженцы здорового питания полностью исключают его из рациона.
Обновлено в 13:28
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Авто

Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа

Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.
Обновлено в 08:00
Авто

Volkswagen выиграл суд из-за рисунка

Обновлено в 14:43
Происшествия

Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Футбол

Александр Самедов покинул «Крылья Советов»

34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере»

Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
Обновлено в 13:10
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов южнокорейской марки SsangYong.
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Футбол

Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России

Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
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Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Политика

Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы

Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено в 09:12
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Экономика

Apple попросила правительство США не обострять торговую войну

Ранее сообщалось, что сотни американских компаний обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить повышенные пошлины в отношении китайских товаров общим годовым объемом в 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:26
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

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На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

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В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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