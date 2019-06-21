Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКАГазета.Ru 13:51
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
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В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
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В Тбилиси возобновились антиправительственные протесты
Обновлено в 14:31
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Экс-главу Раменского района снова арестовали
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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
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Общество
«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль
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Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.
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Обновлено в 13:18
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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
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Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны
При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
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21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Дочь Алсу покорила всех своим талантом
Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено в 04:11
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Футбол
Самедов покинет «Крылья Советов»
Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Футбол
Кубок африканских наций стартовал в Египте
Помимо Египта за право проведения финальной части Кубка африканских наций боролась ЮАР.
Обновлено в 17:55
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии
Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
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Обновлено в 09:51
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Космос
Запуск «Протона» отложили из-за недочетов
На сутки из-за выявленных замечаний отложен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура.
Обновлено в 02:22