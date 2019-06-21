Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКАГазета.Ru 13:51

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года.
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Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Советский спорт13:58

«Настроение вечера». Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева

Спорт-Экспресс16:20

ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым на 2 года

Sports.ru13:50

Дзагоев: «Рад, что остался в ЦСКА»

Sport.ru14:29

Алан Дзагоев: «ЦСКА — мой дом!»

Матч ТВ14:24

ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

Sport24.ru13:46

Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым

Чемпионат14:12
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Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
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«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
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ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Политика

В Тбилиси возобновились антиправительственные протесты

Обновлено в 14:31
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль

Обновлено вчера в 17:02
Политика

Süddeutsche Zeitung (Германия): спросите дядю Владимира (Süddeutsche Zeitung)

Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.
Обновлено в 17:18
Политика

Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan

Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено в 17:44
Общество

Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны

При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Дочь Алсу покорила всех своим талантом

Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено в 04:11
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения

Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Футбол

Самедов покинет «Крылья Советов»

Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Футбол

Кубок африканских наций стартовал в Египте

Помимо Египта за право проведения финальной части Кубка африканских наций боролась ЮАР.
Обновлено в 17:55
Футбол

ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии

Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
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Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Космос

Запуск «Протона» отложили из-за недочетов

На сутки из-за выявленных замечаний отложен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура.
Обновлено в 02:22
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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