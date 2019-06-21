Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКАГазета.Ru 13:51
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом, сообщает "Советский спорт". Как говорится на официальном сайте красно-синим, новое соглашение с Дзагоевым рассчитано до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности
На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Политика
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа
Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 15:54
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Общество
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Футбол
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Космос
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен
Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Наука
Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»
Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Музыка
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Обновлено в 03:01
Футбол
Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».
Обновлено в 16:34
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Космос
Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03