Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 13:47
ЦСКА продлил контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано на два года. Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Обновлено в 03:11
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News
После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».
Обновлено в 04:49
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование
Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Теннис
Французские теннисисты установили рекорд на турнире в Лондоне
Четвертьфинальный матч Queens Club в Лондоне (Великобритания) между французскими теннисистами Жилем Симоном и Николя Маю стал самым продолжительным в истории турнира.
Обновлено в 03:48
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил
Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Спорт
Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Гаджеты
Xiaomi анонсировала линейку молодёжных смартфонов
Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 09:54
Спорт
Загитова показала шоу-номер под песню Билли Айлиш Bad guy
В сети появилось видео с новым показательным номером олимпийской чемпионки Алины Загитовой под песню американской певицы Билли Айлиш Bad guy.
Обновлено в 04:31
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 19 июня в 15:07
Авто
Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos
Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Экономика
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин рассказал об отношении РФ к следующему премьеру Британии
Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сотрудничать со следующим премьером Британии.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09