Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКАСпорт-Экспресс 13:47
ЦСКА продлил контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано на два года. Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
В России вспоминают жертв Великой Отечественной войны
В Москве прошла традиционная акция "Линия памяти" — было зажжено 1 418 свечей, которые символизируют каждый день войны.
Обновлено в 17:26
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым
Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.
Обновлено в 17:10
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Экономика
S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера
Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Хоккей
Подколзин: завершу контракт в КХЛ, затем планирую выступать в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин заявил, что выполнит свой двухлетний контракт в КХЛ, после чего планирует выступать в НХЛ.
Обновлено в 04:02
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Спорт
Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске
Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Обновлено в 15:10
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 21:04
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Шоу-бизнес
Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»
Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено в 22:00
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Футбол
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Общество
Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов
Ранее NTR-24.RU рассказывал о том, что в Нижнекамске резервные единые госэкзамены сдают более 20 человек.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
«Ливерпуль» повесил ценник на Мане
Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.
Обновлено в 16:52
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 21:06
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено в 22:05