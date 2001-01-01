Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Кино Умер режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Экономика ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Спорт Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.

Экономика Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.

Происшествия В ДТП в Анталье пострадали туристы из России 15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.

Экономика Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Армия и оружие Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО "Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.

Общество В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».

Происшествия Сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд В Смоленской области в результате сильного ветра лист кровли сорвался и упал на проходящий пассажирский поезд.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Футбол Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед» Погба собирается устроить бойкот, если ему запретят переходить в "королевский клуб".

Авто Названы способы обезопасить автомобиль от угона Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.

Авто Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.

Спорт Загитова представила номер под любимую песню Медведевой Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".

Политика В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Происшествия В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».