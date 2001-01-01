Футбол

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.
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Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Советский спорт08:05

Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

News.ru08:44

Дзагоев не вёл переговоры с «Тигрес» и близок к продлению контракта с ЦСКА

Евро-футбол.ру07:02

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Sportbox.RU08:21

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Soccer.ru08:18

Euro-Football.ru: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Sports.ru07:34

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Матч ТВ08:21
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Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Спорт

Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей

Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Экономика

Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров

Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Происшествия

Сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд

В Смоленской области в результате сильного ветра лист кровли сорвался и упал на проходящий пассажирский поезд.
Обновлено в 05:04
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Футбол

Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»

Погба собирается устроить бойкот, если ему запретят переходить в "королевский клуб".
Обновлено в 09:05
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Авто

Названы способы обезопасить автомобиль от угона

Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено в 08:06
Авто

Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД

Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Спорт

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Политика

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Спорт

Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда

Обновлено в 08:54
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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