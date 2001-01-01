Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
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Обновлено вчера в 14:00
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
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Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей
Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.
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Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд
В Смоленской области в результате сильного ветра лист кровли сорвался и упал на проходящий пассажирский поезд.
Обновлено в 05:04
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Футбол
Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»
Погба собирается устроить бойкот, если ему запретят переходить в "королевский клуб".
Обновлено в 09:05
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
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Обновлено в 08:06
Авто
Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД
Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Спорт
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Общество
Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
Обновлено в 09:09
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов
Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда
Обновлено в 08:54
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52