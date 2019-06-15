Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

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