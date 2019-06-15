Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.
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Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
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Политика
В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви
В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
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Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
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Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
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Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Футбол
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Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов
Представители Роспотребнадзора разъяснили права гражданам России, столкнувшимся с задержкой, отменой или переносом рейса авиаперевозчиком.
Обновлено в 10:21
Футбол
Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Музыка
В Зал славы авторов песен впервые включили женщину-рэпера
Обновлено в 07:05
Хоккей
НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
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Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он.
Обновлено в 10:28