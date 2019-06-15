Футбол

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»Soccer.ru 08:18

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами". Новое соглашение 28-летнего футболиста будет заключено на один год с возможностью прологнации еще на сезон.
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Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Советский спорт08:05

Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

News.ru08:44

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Матч ТВ08:21

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Sportbox.RU08:21

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Soccer.ru08:18

Euro-Football.ru: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Sports.ru07:34

Дзагоев не вёл переговоры с «Тигрес» и близок к продлению контракта с ЦСКА

Евро-футбол.ру07:02
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Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Политика

В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви

В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Транспорт

Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов

В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Экономика

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Футбол

Данченко перешел в казанский «Рубин»

Обновлено в 10:45
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Представители Роспотребнадзора разъяснили права гражданам России, столкнувшимся с задержкой, отменой или переносом рейса авиаперевозчиком.
Обновлено в 10:21
Футбол

Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Музыка

В Зал славы авторов песен впервые включили женщину-рэпера

Обновлено в 07:05
Хоккей

НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»

Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

Обновлено в 01:09
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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УАНЛ Тигрес
Спортивный клуб
Мексиканский профессиональный футбольный клуб из города Монтеррей, штата Нуэво-Леон. Аббревиатура «УАНЛ» происходит от названия владельца клуба - Автономного университета Нуэво-Леона.
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