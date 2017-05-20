Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате МексикиSportbox.RU 04:42
По информации eluniversal.com.mx, в переходе россиянина заинтересован «Тигрес», который намерен подписать игрока в качестве свободного агента. Напомним, что контракт Дзагоева с ЦСКА истекает 1 июля.
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