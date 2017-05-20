Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате МексикиSportbox.RU 04:42

По информации eluniversal.com.mx, в переходе россиянина заинтересован «Тигрес», который намерен подписать игрока в качестве свободного агента. Напомним, что контракт Дзагоева с ЦСКА истекает 1 июля.
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Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

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Мексиканский «Тигрес» хочет подписать Дзагоева

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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