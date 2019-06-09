Дзагоев может продолжить карьеру в МексикеГазета.Ru 04:31

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт". По информации eluniversal.com, "Тигрес" хочет подписать футболиста на правах свободного агента. Соглашение Дзагоева с красно-синими рассчитано до лета 2019 года.

Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

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