Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в МексикеГазета.Ru 04:31
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт". По информации eluniversal.com, "Тигрес" хочет подписать футболиста на правах свободного агента. Соглашение Дзагоева с красно-синими рассчитано до лета 2019 года.
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