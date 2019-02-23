Дюжев прокомментировал высказывание Серебрякова о РоссииКапитал страны 00:41

Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.

с чего всё началось

Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность.

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал высказывание Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы "разжигает войны", которое он сделал во время своей лекции в Лондоне. По словам Дюжева, не стоит обращать внимание на слова актера, который не является политическим деятелем.

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