Дюжев прокомментировал слова Серебрякова о РоссииRT на русском 18:05

Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.

с чего всё началось

Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность.

Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актёра Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в «развязывании войн».

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