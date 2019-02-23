Политика
Дюжев прокомментировал слова Серебрякова о РоссииRT на русском 18:05
Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актёра Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в «развязывании войн».
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Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность.
— Дмитрий Дюжев, российский актёрКомсомольская правда 19:49
с чего всё началось
Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.Пятый канал12:04
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