Политика
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес РоссииРИА Новости 13:36
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран. Он напомнил, что политика находится вне компетенции актера.
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с чего всё началось
Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.Пятый канал12:04
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