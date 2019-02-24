Дюжев ответил на слова Серебрякова о РоссииРИА Новости вчера в 22:02

Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.

с чего всё началось

Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность.

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал в интервью Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран. Он напомнил, что политика находится вне компетенции актера.

Дюжев ответил на слова Серебрякова о России

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