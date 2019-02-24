Политика
Дюжев ответил на слова Серебрякова о РоссииРИА Новости вчера в 22:02
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал в интервью Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран. Он напомнил, что политика находится вне компетенции актера.
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Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность.
— Дмитрий Дюжев, российский актёрКомсомольская правда вчера в 19:49
с чего всё началось
Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.Пятый каналвчера в 12:04
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«Он что хочет может говорить»: Дюжева не расстроила критика России от Серебрякова
Газета.Ruвчера в 13:44
«Актерская сущность»: Дюжев о высказывании Серебрякова про «псевдопатриотизм»
Пятый каналвчера в 12:04
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