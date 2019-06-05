Баскетбол
Дюрант пропустит четвертый матч финальной серии НБАМатч ТВ вчера в 01:46
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не примет участия в четвертом матче финальной серии НБА против «Торонто».
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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