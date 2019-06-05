Баскетбол

Дюрант пропустит четвертый матч финальной серии НБАМатч ТВ вчера в 01:46

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не примет участия в четвертом матче финальной серии НБА против «Торонто».
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«Голден Стэйт» — «Торонто» — 92:105. 8 июня 2019, финал НБА, четвёртый матч

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