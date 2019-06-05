Дюрант пропустит четвертый матч финальной серии НБАМатч ТВ вчера в 01:46

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не примет участия в четвертом матче финальной серии НБА против «Торонто».

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Происшествия Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.

Экономика Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.

Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Гаджеты Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.

Экономика Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.

Футбол «Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус» Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Политика Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь» Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.

Политика На ПМЭФ подписали 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей В рамках Петербургского международного экономического форума подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.

Политика Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.

Экономика В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Футбол Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020 Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Политика Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.