Футбол
Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»Чемпионат вчера в 10:36
«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 31-летним вратарём Юрием Дюпиным. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20. Голкипер будет выступать в казанской команде под 22-м номером.
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Юрий Дюпин — качественный вратарь, который хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильнейших качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии.
— Роман Шаронов, российский футболистГазета.Ru вчера в 10:54
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