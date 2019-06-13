Футбол
Дюпин переходит в казанский «Рубин»Матч ТВ вчера в 12:28
Как стало известно «Матч ТВ», голкипер Юрий Дюпин станет новичком «Рубина». В услугах 31-летнего экс-вратаря «Анжи», ставшего рекордсменом минувшего сезона в РПЛ по количеству совершенных сэйвов, были заинтересованы несколько клубов, в том числе «Урал» и новичок РПЛ «Тамбов».
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Юрий Дюпин — качественный вратарь, который хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильнейших качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии.
— Роман Шаронов, российский футболистГазета.Ru 10:54
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