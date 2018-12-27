Футбол
Дюкова выдвинули на пост президента РФС
Дюкова выдвинули на пост президента РФСiReactor03:58
В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС. Им стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
iReactor03:58
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Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие
В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:44
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян
Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:03
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Политика
Политолог Ковтун объяснил, как он оказался в базе данных «Миротворца»
Обновлено в 06:56
Энергетика
ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже
Банк России зарегистрировал новые правила проведения торгов в ряде секций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в также правила допуска участников к площадке.
Обновлено в 06:05
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили, что он может развить скорость в 27 Махов
Последние испытания комплекса "Авангард" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 07:22
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Авто
В России подорожают автомобили Lada
Ранее, как уже сообщал «Движок», о повышении цен на автомобили с 1 января 2019 года официально объявили в российском представительстве Mitsubishi.
Обновлено в 04:23
Финансы
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 03:32
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Политика
Грызлов анонсировал новогоднее перемирие в Донбассе
В результате заседания подгруппы по безопасности, которое проходило в режиме видеоконференции, удалось убедить украинскую сторону и прийти к пониманию возможности введения режима прекращения огня в ночь на 29 декабря.
Обновлено в 07:44
Общество
Около трех миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, достигло к концу 2018 года почти 3 миллионов человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ФССП России.
Обновлено в 07:06
Политика
Поставщиком продовольствия для Росгвардии еще на 2 года снова стала компания «Дружба народов»
В пресс-службе правительства и в Росгвардии РБК подтвердили, что распоряжение о сохранении поставщика подписано, а в Росгвардии сотрудничество с компанией "Дружба народов" назвали удовлетворительным.
Обновлено в 08:30
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Дюкова выдвинули на пост президента РФС
В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Политика
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января
Обновлено в 06:37
Культура
Настя Ивлеева рассказала о закрытии шоу «Орел и Решка»
Популярное телешоу о путешествиях «Орел и Решка» закрывается. Об этом своим подписчикам рассказала ведущая шоу Анастасия Ивлеева.
Обновлено в 01:00
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Опального украинского политолога унизили и пообещали уничтожить во время телешоу
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров накричал на украинского политолога Вячеслава Ковтуна и оскорбил его в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Запись доступна на YouTube.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд в Уфе продлил арест экс-полицейского по делу об изнасиловании
Суд в Уфе продлил на два месяца арест третьему фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки - экс-полицейскому Салавату Галиеву, сообщил РИА Новости представитель Советского районного суда.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Летные испытания топливозаправщика Ил-78М-90А прошли успешно
Первый полет новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А в рамках заводских испытаний прошел успешно, сообщили в четверг в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено в 08:48