Футбол
Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖДRT на русском 11:03
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнёром РФС. «РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков. Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и НОВАТЭК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:44, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака
Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.
Обновлено в 06:38
Общество
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Общество
Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров
Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Российские военные начали контролировать корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот начал следить за канадским фрегатом «Торонто» и британским эсминцем «Дункан», которые 2 июля зашли в Черное море и взяли курс на Одессу в рамках учений Sea Breeze, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулкана
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Суд в США отказал наркобарону Коротышке в пересмотре дела
Федеральный судья Нью-Йорка Брайан Коган отклонил ходатайство защиты экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено в 19:32
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»
По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Общество
Онлайн-кассы поставят на витрину
Производители онлайн-касс начинают искать новые источники доходов на фоне снижения спроса на подключение их основного сервиса.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Энергетика
Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»
В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Экономика
ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»
Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
Обновлено в 05:54