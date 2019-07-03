Футбол

Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖДRT на русском 11:03

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнёром РФС. «РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков. Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и НОВАТЭК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Состояние попсовета РФС больше бюджета Хорватии

Советский спорт13:11

В среду состоится первое заседание попечительского совета РФС

Бомбардир.рувчера в 06:45

РФС заключил спонсорские контракты с Газпромбанком и РЖД

Sport24.ru10:51

Попечительский совет будет помогать РФС во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления

Sports.ru12:43

Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Чемпионат11:17

Дюков рассказал об итогах первого заседания попечительского совета РФС

РБК12:04

"В Мурманске храм вместо стадиона? Я разберусь!"

Спорт-Экспресс17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:44, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12

Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака

Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.
Обновлено в 06:38
Общество

Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды

Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Общество

Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров

Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Российские военные начали контролировать корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот начал следить за канадским фрегатом «Торонто» и британским эсминцем «Дункан», которые 2 июля зашли в Черное море и взяли курс на Одессу в рамках учений Sea Breeze, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя

Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Италии произошло мощное извержение вулкана

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в пересмотре дела

Федеральный судья Нью-Йорка Брайан Коган отклонил ходатайство защиты экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено в 19:32
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Общество

Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Обновлено в 20:00
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»

По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Общество

Онлайн-кассы поставят на витрину

Производители онлайн-касс начинают искать новые источники доходов на фоне снижения спроса на подключение их основного сервиса.
Обновлено в 18:27
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Энергетика

Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»

В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Политика

Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Экономика

ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»

Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное