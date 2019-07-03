Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнёром РФС. «РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков. Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и НОВАТЭК.

Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД

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