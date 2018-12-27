Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков выдвинут на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Ранее эту должность покинул Виталий Мутко, а сейчас за кандидатуру Дюкова выступили уже шесть регионов.

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