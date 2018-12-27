Футбол
Дюков выдвинут на пост президента РФС
Дюков выдвинут на пост президента РФСМосковский Комсомолец06:36
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков выдвинут на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Ранее эту должность покинул Виталий Мутко, а сейчас за кандидатуру Дюкова выступили уже шесть регионов.
Московский Комсомолец06:36
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