Футбол

Дюков выдвинут на пост президента РФС
Московский Комсомолец
06:36

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков выдвинут на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Ранее эту должность покинул Виталий Мутко, а сейчас за кандидатуру Дюкова выступили уже шесть регионов.
Московский Комсомолец06:36

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Футбольные федерации в регионах СЗФО разошлись во мнениях по кандидатуре президента РФС

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Sports.ru06:39

Федерация футбола Ставропольского края выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Чемпионат07:21

Глава Федерации футбола Липецкой области: «Футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков»

Спорт-Экспресс09:36
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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